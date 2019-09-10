На семи объектах ЖКХ в Хакасии введено ограничение электроэнергии до уровня аварийной брони

Коммунальные хозяйства Хакасии, получившие уведомления об ограничении электроснабжения из-за долгов, должны энергетикам более 290 млн руб. «Ограничение до уровня технологической брони коснулось более десятка объектов коммунального сектора, среди которых ООО УК "Наш дом", ООО "Тепловые сети", МБУ ЖКХ "Пушновское", ООО "Эко стандарт", МБУ "Доркоммунхоз", МУП "Прогресс", МКП "Приисковое ЖКХ". Все вышеперечисленные объекты с 9 сентября переведены на режим потребления до уровня аварийной брони»,— сообщили “Ъ” в компании «Россети Сибирь».

Кроме этого, вчера было снижено энергопотребление до уровня технологической брони для ООО «ХакТЭК» (долг 131,3 млн руб). В ближайшие дни, если не поступит оплата, планируется ввести ограничения в МКП «Копьевское ЖКХ», МУП «Красноиюсское ЖКХ» и МУП «Аскизтеплоснаб», уточнили в компании. Отсутствует сокращение обязательств ГУП РХ «Хакресводоканал» с долгом 117 млн руб.

В то же время, в «Россети Сибирь» сообщили, что несколько предприятий ЖКХ Хакасии, получивших уведомления о возможном ограничении, закрыли задолженность за поставленную электроэнергию: МУП «Фортуна», МУП «Абагаз», МУП «Бородино ЖКХ». Два объекта, оплатив долги полностью, с 5 сентября начали работу в нормальном режиме: ООО РСО «Прогресс», ООО «ЖКК». Оплата от остальных объектов не поступала. Общая сумма долгов перед энергетиками в республике — 586 млн руб.

Оксана Павлова