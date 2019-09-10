Россия и США договорились ежегодно проводить диалоги по борьбе с терроризмом

США и Россия договорились ежегодно проводить двусторонний диалог высокого уровня по борьбе с терроризмом, говорится в заявлении госдепа. В ближайшие месяцы эксперты двух стран встретятся для изучения вариантов дальнейшего сотрудничества.

Заявление было опубликовано после венских переговоров заместителя госсекретаря США Джона Салливана и заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова. По данным госпдепа, господин Салливан поднимал во время встречи вопросы, вызывающие обеспокоенность у двух стран: «в том числе вопросы защиты выборов и Украины».