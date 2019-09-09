СМИ: Алжир купил у России истребители на $2 млрд

Россия и Алжир подписали контракты на поставку истребителей во время авиасалона МАКС, сообщил алжирский блог MenaDefense. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил источник в оборонной промышленности. Общая сумма контрактов составляет около $1,8 млрд, с учетом стоимости дополнительного оборудования и авиационных средств — более $2 млрд, уточнил еще один источник.

По словам собеседника издания, Алжир приобрел 16 истребителей Су-30МКИ(А) для расширения парка самолетами этого типа, а также 14 истребителей МиГ-29М/М2, которые могут частичной заменой устаревших МиГ-29 советского производства. Если источники окажутся правы, то эти контракты станут первыми, которые были подписаны между Россией и Алжиром после ухода с поста президента и министра обороны страны Абдель-Азиза Бутефлики весной 2019 года.

Представители «Рособоронэкспорта» и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) информацию не прокомментировали.