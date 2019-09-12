Научный прогресс

Фото: пресс-служба

Российско-японский медико-биологический центр молекулярного водорода, а также лаборатории молекулярной морфологии и постгеномных исследований открылись на базе НИИ экспериментальной биологии и медицины Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко 11 сентября.

Новые подразделения войдут в состав формирующегося научно-образовательного кластера молекулярной биомедицины. Член Попечительского совета ВГМУ сенатор Сергей Лукин высоко оценил значимость этого события.

- Практически с нуля за два года удалось запустить уникальный лабораторный корпус молекулярной биомедицины. Подобного в регионе ещё не было, - подчеркнул парламентарий.

Российско-японский медико-биологический центр молекулярного водорода создан во взаимодействии с учеными университета Кюсю (Япония) и МГУ им. М.В. Ломоносова.

По словам Сергея Лукина, входящего в состав Консультативного Совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству, за последние годы взаимодействие Москвы и Токио вышло на качественно новый уровень, в частности, Россия и Япония намерены наращивать сотрудничество в сфере медицины и в области высоких технологий.

Фото: пресс-служба

Работа инновационного российско-японского медико-биологического центра объединит опыт ведущих отечественных и зарубежных научных школ в изучении фундаментальных аспектов формирования биологических эффектов молекулярного водорода и даст возможность использовать результаты научных исследований для профилактики заболеваний.

Продуктивное сотрудничество НИИ экспериментальной биологии и медицины ВГМУ им. Н.Н. Бурденко с профильными научными институтами и лабораториями Германии, Японии и Италии позволит более широко реализовывать эффективную международную кооперацию при исследовании социально-значимых заболеваний, включая онкологию.

Цель открытия новых лабораторий – проведение молекулярно-морфологических и молекулярно-генетических анализов, которые будут обладать важным диагностическим потенциалом и терапевтической ценностью. На основе точной информации о чувствительности клеток пациента к определённым препаратам медики смогут назначать соответствующее лечение. Лаборатории обеспечены высокотехнологичным оборудованием. Применение наиболее современных технологий гистологического исследования позволит получать собственные результаты, соответствующие уровню прорывных открытий в науке.

- Деятельность лабораторий, открытых на базе Воронежского медицинского университета, будет способствовать решению задач персонализованной медицины и реализации национального проекта «Наука», - подчеркнул сенатор от Воронежской областной Думы, член регионального политсовета партии «Единая Россия» Сергей Лукин.

Ольга Вороновская