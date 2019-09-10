На Нововоронежской АЭС состоялось выездное совещание заместителей главных инженеров по ремонту

Фото: пресс-служба НВ АЭС

В совещании по теме «Предварительные итоги ремонтной кампании 2019 года. Повышение качества техобслуживания и ремонта АЭС» приняли участие представители Концерна «Росэнергоатом», подрядных и научно-исследовательских организаций.

Подобные совещания проводятся несколько раз в год на одной из российских атомных станций для оценки прохождения ремонтных кампаний.

С основным докладом перед участниками выступил заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор Департамента по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС Концерна «Росэнергоатом» Александр Крупский. Он озвучил предварительные итоги и нетиповые работы ремонтной кампании 2019 года, пути оптимизации продолжительности ремонта энергоблоков АЭС на период до 2030 года.

Александр Геннадьевич подчеркнул, что для повышения эффективности стратегии ремонта энергоблоков до 2030 года необходимо снизить продолжительность ремонтов, обеспечить централизованный неснижаемый запас и организовать переход новых энергоблоков – с реакторами ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 – в проектный срок эксплуатации на 10-летний ремонтный цикл.

Для хранения неснижаемого запаса для энергоблоков с реакторами типа ВВЭР планируется создание централизованного склада, который будет расположен на площадке Нововоронежской АЭС.

В свою очередь и.о. зам. главного инженера по ремонту Нововоронежской АЭС Евгений Бабушкин отметил, что в следующем году перед коллективом НВ АЭС стоят важные задачи: «Энергоблок №7 уже будет введён в эксплуатацию, и в конце марта планируется применение автоматизированной техники для проведения неразрушающего контроля. У нас уже есть опыт: впервые такая техника была применена на энергоблоке №6. Это главная задача. От её реализации зависят сроки и качество ремонта».

Он также поблагодарил руководство за организацию подобных совещаний, подчеркнув, что «непосредственное общение всегда даёт больше информации для размышления и анализа».