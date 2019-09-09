Глава ФАС: продажа крепкого алкоголя с 21 года может привести к росту контрафакта

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что повышение возраста для продажи алкоголя крепостью более 16,5% до 21 года может привести к росту продаж поддельной продукции. Об этом заявил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев. Ранее ведомство в целом одобрило законопроект.

«Меня больше беспокоит не это. Это можно и так, и так решать — есть в разных странах разные практики. Меня больше беспокоит история, что сейчас появилась инициатива запретить маленькие магазинчики в девятиэтажках»,— сказал господин Артемьев (цитата по ТАСС).

По его мнению, это принесет «ближайший толчок к паленой водке», как в советские времена. «Об этом надо сильно подумать, видеть две стороны медали»,— отметил глава антимонопольной службы.

Напомним, автором инициативы выступил Минздрав. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что подобный запрет уже ввели многие страны. В случае принятия документа новые правила вступят в силу с января 2020 года.

Предложение Минздрава уже поддержал Минпромторг. Против законопроекта выступило Минэкономики. В министерстве не нашли «научных обоснований» для установки порога на таком уровне. Там также посчитали, что принятие документа приведет к усложнению работы ритейлеров, поскольку кассирам придется тратить время на определение крепости продаваемого алкоголя. Также инициатива не нашла поддержки в Минфине.

О позиции Минэкономики читайте в материале “Ъ” «Алкоголь не стареет».