Член команды кандидата в депутаты Чусовской думы оштрафован за подкуп избирателей

Мировой суд привлек к административной ответственности организатора подкупа избирателей на выборах депутата думы Чусовского городского округа по одномандатному округу №4. По информации “Ъ-Прикамье”, речь идет о члене команды кандидата от «Единой России», депутата земского собрания Чусовского района Валерия Ватомова.

Отметим, что по итогам выборов в округе №4 господин Ватомов заручился поддержкой 151 избирателя и уступил кандидату от ЛДПР, гендиректору УК «Алания» Александру Аннакулиеву. За последнего проголосовали 254 человека.

Всего в единый день голосования в краевую избирательную комиссию и территориальные избирательные комиссии поступило 11 жалоб. Из них восемь касались агитации в социальных сетях, два обращения поступили по поводу размещения агитационных печатных материалов возле избирательного участка, еще одно связано с призывами со стороны одного из кандидатов идти на выборы. Как пояснили в крайизбиркоме, по всем обращениям проведены проверки, при выявлении нарушений они оперативно устранялись.