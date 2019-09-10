Владелец участков в квартале №5 не согласился с оценкой краевого правительства

Краевой арбитражный суд 4 сентября приступил к рассмотрению иска минимущества о принудительном изъятии у ООО «Авенида» трех участков квартале №5 (ограничен улицами Окулова, Осинской, Монастырской, Попова). Иск к производству пока не принят.

Согласно материалам суда, речь идет об участках площадью 13,1 тыс. кв. м, 3,2 тыс. кв. м и 636 кв. м. Минимущество попросило определить возмещение за изымаемое имущество в размере 23,7 млн руб.

Представители «Авениды» с оценкой не согласились, заявив, что, по их мнению, стоимость изымаемого имущества в три раза выше, то есть более 70 млн руб. На следующем заседании, 17 октября, они намерены ходатайствовать о проведении экспертизы стоимости двух участков, принадлежащих обществу. Речь идет о совокупной площади в 0,6 га. На этих участках находится подстанция и объекты незавершенного строительства — свайное поле не построенного дома «Люверс».

ООО «Авенида», напомним, является застройщиком дома «Люверс» на ул. Окулова, 11. Ранее компания владела участком в 1,7 га, который она до этого арендовала. Владельцы участка потратили почти 200 млн руб. на расселение ветхих домов в квартале. Здесь должен был появиться жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, музей Пастернака и подземная автостоянка. МФК так и не появился, но у компании зарегистрировано право собственности на незавершенный объект.

Однако этот участок понадобился краевым властям для реализации проекта по строительству новой сцены оперного театра. Летом 2017 года властям удалось зарегистрировать за собой основную часть площадки (1,4 га). Застройщик попытался признать недействительными результаты межевания участка, но полностью проиграл суд.