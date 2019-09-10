Интернет-проект «Солевар» обрел юрлицо

Инвесторы интернет-проекта «Солевар» зарегистрировали для своего СМИ юрлицо — ООО «Пармамедиа». Его возглавил главный редактор портала Олег Русских, а учредителем выступила уроженка Ижевска Олеся Видмант. Уставный капитал компании — 20 тыс. руб., место регистрации — юридический адрес ТЦ «Алмаз».

Напомним, новостной сайт «Солевар.info» открылся минувшей зимой. Его возглавил бывший главред радио «КП-Пермь» Олег Русских. Издание сосредоточилось на аналитических, обобщающих обзорах. Инвесторы проекта не раскрывались, как СМИ ресурс не регистрировался.

По одной из версий, проект финансировался структурами, близкими к пермскому отделению «Справедливой России».

В то же время, по данным “Ъ-Прикамье”, будущее проекта неопределенно. Источники говорят, что он может в ближайшее время закрыться. Один из авторов издания, Анатолий Москвин, сообщил на своей странице в Facebook о поиске работы. Господин Русских ситуацию не комментирует.