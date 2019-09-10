Управляющий «ЗУМК-Инжиниринг» потребовал привлечь к ответственности экс-директора

Конкурсный управляющий ООО «ЗУМК-Инжиниринг» Анастасия Метла направила в Арбитражный суд Пермского края заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя компании Александра Поздеева. Рассмотрение иска намечено на 26 сентября. Управляющий сумму требований к экс-директору в материалах суда не уточнила. Ранее арбитражными судами было удовлетворено исков к ООО на сумму 587 млн руб.

Напомним, ООО «ЗУМК-Инжиниринг» — дочерняя компания группы ЗУМК, которая с 2007 года занимается проектированием и строительством калийных шахт в Узбекистане и Казахстане. Зарегистрирована в Перми. Компания на 95% принадлежит гендиректору Александру Поздееву и на 5% Анне Поздеевой. В 2018 году основной актив группы компаний — «ЗУМК-Инжиниринг» был признан банкротом. Предприятие строило калийный комбинат в Узбекистане. Владелец компании винит в долгах узбекскую сторону, не рассчитавшуюся с компанией. Долги привели и к личному банкротству бизнесмена.