Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает о представленных на берлинской выставке IFA продуктах компании Nokia.

«Звонилка», «раскладушка», «телефон рыбака» и пара Android-смартфонов — так можно описать мобильные новинки под брендом Nokia, представленные на берлинской выставке бытовой электроники IFA. Моделью 7.2 компания HMD заполняет в своем портфеле средний плюс сегмент, избегая заявок на премиум. Для быстрого понимания — топовая новинка нынешней выставки вчетверо дешевле iPhone XS Max.

За эти деньги пользователь получает добротный смартфон с композитным корпусом. Материал рамки представляет собой смесь поликарбоната и алюминия на молекулярном уровне. В итоге инженеры достигли необходимой упругости, прочности и одновременно легкости аппарата. Спереди и сзади Nokia 7.2 прикрыта защитным стеклом Gorilla Glass. Тыльная сторона при этом матовая, что довольно приятно на ощупь и хорошо решает проблему отпечатков пальцев.

Конечно, самый заметный элемент новинки — камера с тремя сенсорами, оптикой и софтом ZEISS. К этой комбинации разработчики добавили инструменты искусственного интеллекта для распознания и обработки изображений. Самый впечатляющий сценарий использования этих благ — работа с эффектами боке. Создатели установили в Nokia 7.2 экран с диагональю 6,3 дюйма. Качество IPS Full HD+ картинки обеспечивает в том числе технология PureDisplay. По словам представителей Nokia, она должна преобразовывать изображение в HDR-формат. При первом коротком тестировании работы технологии было очевидно, что картинка определенно меняется, но назвать это улучшением мне сложно. Скорее у пользователя появляется выбор. Начинка в Nokia 7.2 в единственной комплектации: чистый Android 9.0, 4 Гб оперативной памяти, 64 Гб хранилища, процессор Snapdragon 660 и батарея 3500 мАч.

Кроме топовой новинки нынешней презентации хотел бы отдельно отметить модель 800 Tough, которая появится в России в качестве эксперимента. Это первый защищенный телефон Nokia для экстремальных условий. Двойной корпус, заряда в лучшем случае хватает на 40 с лишним дней. При этом аппарат поддерживает 4G-интернет, Google Assistant, WhatsApp и Facebook.

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