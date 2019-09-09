Ориентация на высокие технологии

Рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров, увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельхозпродукции и услуг в ВВП страны, а также формирование эффективной системы разделения труда и производственной кооперации в рамках Евразийского экономического союза в целях увеличения объема торговли и инвестиций — таковы основные цели нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Как российское правительство собирается поддерживать экспортёров несырьевых товаров – в том числе высокотехнологичной продукции? Что могут предложить внешнему рынку производители Воронежского региона? Об этом рассказывает руководитель департамента промышленности и транспорта Воронежской области Александром Десятириковым.

— Александр Николаевич, как помочь экспортерам завоевать мировой рынок?

— В сфере промышленного экспорта Минпромторг РФ прилагает много усилий. Разработана программа поддержки предприятий, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности. На сегодня сформирована первичная информация о предприятиях, которые будут участвовать в этой программе. Она подразумевает субсидирование части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, которые выдаются на реализацию экспортных программ. Сейчас принято решение через российский экспортный центр компенсировать до 4,5% ставки коммерческих банков.

— Окажет ли существенное влияние на достижение поставленных задач проводимая несколько лет политика импортозамещения?

— Этот вопрос неоднократно обсуждался в Министерстве промышленности и торговли РФ. Импортозамещение, наверное, сместится в сторону экспортоориентированности, потому что экспортоориентированная продукция автоматически является импортозамещающей.

— А что экспортирует Воронежская область?

— Основными экспортерами являются предприятия химического комплекса региона. Это «Воронежсинтезкаучук», совсем недавно с ним было подписано соглашение о создании нового производства термоэластопластов. Россошанский завод «Минудобрения». Ряд предприятий машиностроения. У нас есть очень известное предприятие «Космос-нефть-газ».

Мы делаем большую ставку на воронежское авиастроительное объединение. Уже сегодня на самолет Ил-112В есть заказчики из тех стран, где взлетно-посадочные полосы имеют грунтовку. Этот самолет создан для решения транспортных задач и в таких регионах тоже. Машина была востребована еще до начала серийного производства — как в России для нашего оборонно-промышленного комплекса, так и за рубежом. Сейчас идет цикл испытаний, выдача сертификата должна произойти в ближайшее время.

— Особый формат продвижения экспорта – российские промышленные зоны на территории других стран. У наших воронежских компаний есть шансы там обосноваться?

— Когда мы говорим о создании производств за рубежом, то тут первая скрипка будет у госкорпораций, которые планируют выходить со своей продукцией на зарубежный рынок. Ведь не секрет, что зарубежные рынки от нас закрываются сертификациями, локализациями. Для того чтобы их успешно преодолевать, нам необходимы сборочные производства. В сегодняшней конфигурации у воронежских предприятий эта мера не будет серьезно востребована, я думаю. Мы сегодня не ориентируемся на создание производств за рубежом, ориентируемся на создание высокотехнологичных производств в нашем регионе.

— Расскажите о реализации на территории региона национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и его перспективах.

— Видимая часть айсберга – подписание специального инвестиционного контракта с компанией «Сибур», которая существенно наращивает свой экспортный потенциал с созданием нового производства. Правительство Воронежской области и мэрия Воронежа предоставляют налоговые льготы для того, чтобы улучшить экономику и сократить время реализации данного проекта. Такой договор подписан, он регулируется федеральным законодательством. На региональном уровне мы приняли все необходимые законы и подзаконные акты, чтобы это работало в Воронежской области. И на сегодня первый специнвестконтракт уже заключен.

В перспективе мы планируем ввести меры господдержки в регионе. Это будет компенсация части стоимости сертификации на зарубежных рынках. Ведь произведенную продукцию недостаточно просто привезти в регион, где мы хотим ее продавать. Нам необходимо получить сертификаты, подумать о логистике, схеме таможенных процедур. Зачастую для наших производителей стоимость прохождения подобной процедуры достаточно высока. Мы будем компенсировать за счет средств областного бюджета часть стоимости сертификации, выполненной на международном рынке.