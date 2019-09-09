10 сентября, вторник
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье

Коротко

Новости

все новости

Помогаем помогать

Подробно

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ориентация на высокие технологии

В Воронежской области продолжает реализовываться нацпроект «Международная кооперация и экспорт»

Рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров, увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельхозпродукции и услуг в ВВП страны, а также формирование эффективной системы разделения труда и производственной кооперации в рамках Евразийского экономического союза в целях увеличения объема торговли и инвестиций — таковы основные цели нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Как российское правительство собирается поддерживать экспортёров несырьевых товаров – в том числе высокотехнологичной продукции? Что могут предложить внешнему рынку производители Воронежского региона? Об этом рассказывает руководитель департамента промышленности и транспорта Воронежской области Александром Десятириковым.


— Александр Николаевич, как помочь экспортерам завоевать мировой рынок?
— В сфере промышленного экспорта Минпромторг РФ прилагает много усилий. Разработана программа поддержки предприятий, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности. На сегодня сформирована первичная информация о предприятиях, которые будут участвовать в этой программе. Она подразумевает субсидирование части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, которые выдаются на реализацию экспортных программ. Сейчас принято решение через российский экспортный центр компенсировать до 4,5% ставки коммерческих банков.

— Окажет ли существенное влияние на достижение поставленных задач проводимая несколько лет политика импортозамещения?
— Этот вопрос неоднократно обсуждался в Министерстве промышленности и торговли РФ. Импортозамещение, наверное, сместится в сторону экспортоориентированности, потому что экспортоориентированная продукция автоматически является импортозамещающей.

— А что экспортирует Воронежская область?
— Основными экспортерами являются предприятия химического комплекса региона. Это «Воронежсинтезкаучук», совсем недавно с ним было подписано соглашение о создании нового производства термоэластопластов. Россошанский завод «Минудобрения». Ряд предприятий машиностроения. У нас есть очень известное предприятие «Космос-нефть-газ».

Мы делаем большую ставку на воронежское авиастроительное объединение. Уже сегодня на самолет Ил-112В есть заказчики из тех стран, где взлетно-посадочные полосы имеют грунтовку. Этот самолет создан для решения транспортных задач и в таких регионах тоже. Машина была востребована еще до начала серийного производства — как в России для нашего оборонно-промышленного комплекса, так и за рубежом. Сейчас идет цикл испытаний, выдача сертификата должна произойти в ближайшее время.

— Особый формат продвижения экспорта – российские промышленные зоны на территории других стран. У наших воронежских компаний есть шансы там обосноваться?
— Когда мы говорим о создании производств за рубежом, то тут первая скрипка будет у госкорпораций, которые планируют выходить со своей продукцией на зарубежный рынок. Ведь не секрет, что зарубежные рынки от нас закрываются сертификациями, локализациями. Для того чтобы их успешно преодолевать, нам необходимы сборочные производства. В сегодняшней конфигурации у воронежских предприятий эта мера не будет серьезно востребована, я думаю. Мы сегодня не ориентируемся на создание производств за рубежом, ориентируемся на создание высокотехнологичных производств в нашем регионе.

— Расскажите о реализации на территории региона национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и его перспективах.
— Видимая часть айсберга – подписание специального инвестиционного контракта с компанией «Сибур», которая существенно наращивает свой экспортный потенциал с созданием нового производства. Правительство Воронежской области и мэрия Воронежа предоставляют налоговые льготы для того, чтобы улучшить экономику и сократить время реализации данного проекта. Такой договор подписан, он регулируется федеральным законодательством. На региональном уровне мы приняли все необходимые законы и подзаконные акты, чтобы это работало в Воронежской области. И на сегодня первый специнвестконтракт уже заключен.

В перспективе мы планируем ввести меры господдержки в регионе. Это будет компенсация части стоимости сертификации на зарубежных рынках. Ведь произведенную продукцию недостаточно просто привезти в регион, где мы хотим ее продавать. Нам необходимо получить сертификаты, подумать о логистике, схеме таможенных процедур. Зачастую для наших производителей стоимость прохождения подобной процедуры достаточно высока. Мы будем компенсировать за счет средств областного бюджета часть стоимости сертификации, выполненной на международном рынке.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Власть и бизнес

Урбанистика

Интервью

Пресс-релизы

Ритейл