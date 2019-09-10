Единороссы сдают мандаты

«Единая Россия» сдала позиции в пензенской городской думе. По результатам выборов, состоявшихся в минувшее воскресенье, в собрании депутатов будут работать пять политических партий. Количество представителей «Единой России» сокращается с 32 в предыдущем созыве до 19. КПРФ будут представлять 12 депутатов. В компартии называют результаты беспрецедентными. Эксперты не считают итоги голосования неожиданными и объясняют происшедшее тем, что избиратели перестали сдерживать свои политические ­предпочтения.

Вчера избирательная комиссия Пензенской области подвела итоги выборов в пензенскую городскую думу. По результатам подсчета 100% бюллетеней, по единому избирательному округу «Единая Россия» набрала 36,92% голосов, КПРФ — 29,83%, ЛДПР — 11,65%, «Справедливая Россия» — 6,54%, Партия пенсионеров — 5,23%. Явка на выборах в гордуму составила 30,78%.

Как писал „Ъ“, выборы прошли по смешанной схеме. Из 35 мандатов 10 достанутся кандидатам, идущим по партийным спискам, еще 25 — одномандатникам. «Единая Россия» выиграла лишь в 15 одномандатных округах, девять мандатов получат кандидаты от КПРФ, один — у самовыдвиженца Жиганши Туктарова.

Нынешний созыв пензенской гордумы избирался в сентябре 2014 года по одномандатным округам. В итоге 32 мандата получили представители «Единой России». Одно место досталось либерал-демократу Жиганше Туктарову, который на выборы шел как самовыдвиженец, еще два кресла заняли Олег Шаляпин и Александр Трутнев от КПРФ.

По словам председателя избирательной комиссии Пензенской области Александра Синюкова, в думе нового созыва 19 мандатов получит «Единая Россия», 12 — КПРФ, по одному мандату у ЛДПР, «Справедливой России», самовыдвиженца и Партии пенсионеров.

Господин Синюков назвал итоги выборов «интересными». «В выборах депутатов городской думы Пензы принимали участие девять политических партий, на большинстве участков было по пять-семь и даже девять кандидатов. И все работали очень активно, и в единый день голосования на участках было много народа: и кандидаты, и наблюдатели, и журналисты. И в целом мы считаем эту кампанию чистой — поступило три жалобы, и все они не подтвердились. На одном из участков якобы была организована „карусель“, но в ходе проверки выяснилось, что из частного сектора приехали люди на автобусе, чтобы проголосовать, на другом якобы кому-то что-то не показали, но члены УИК быстро все устранили. И по УИК120 я лично выезжал туда дважды — тоже кто-то что-то недосмотрел. Но в итоге нарушений, которые могли бы повлиять на исход выборов, не установлено»,— уточнил председатель обл­избиркома.

Депутат законодательного собрания Пензенской области Георгий Камнев (КПРФ) назвал итоги выборов беспрецедентными. «Таких высоких результатов у нас не было никогда — ни в 1990х, ни в 2000х. Я могу объяснить это только массой непопулярных реформ, которые „подарила“ нам партия власти, таких как увеличение пенсионного возраста. Кроме того, КПРФ начала работу с избирателями еще в сентябре прошлого года. Теперь наша задача — оправдать надежды тех, кто нас поддержал. Уверен, что мы сможет это сделать»,— заявил он.

Для политолога Валентина Мануйлова результат выборов в гордумы оказался ожидаемым. «Накануне выборов я прогнозировал „Единой России“ 55% от общего числа мандатов, но немного ошибся с КПРФ — я давал им 25%, а они в итоге получили в гордуме 34% мандатов. Партии пенсионеров удивляться не надо — это ставленники власти»,— отметил господин Мануйлов. Высокий результат оппозиции политолог объясняет тем, что жители Пензы в последнее время начали открыто высказываться о своих политических предпочтениях. «Подтасовок результатов в Пензе, на мой взгляд, никогда и не было»,— отмечает эксперт. По словам политолога, теперь депутатам предстоит сложный процесс выбора спикера городской думы, им, по мнению эксперта, должен стать человек, который «сумеет договориться с коммунистами». «Я думаю, теперь в гордуме никому мало не покажется»,— отметил Валентин Мануйлов.

Марина Ковалева