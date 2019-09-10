Главы завершили заплыв

В трех нижневолжских регионах в минувшее воскресенье состоялись выборы глав субъектов РФ. В Астраханской и Волгоградской областях, а также в республике Калмыкия победили провластные кандидаты: Игорь Бабушкин, Андрей Бочаров и Бату Хасиков соответственно. Согласно подсчетам, все три кандидата набрали более 70% голосов, при этом лишь в Калмыкии, согласно официальным данным, на участки пришли более половины избирателей региона. В Волгоградской и Астраханской областях она составила около 40%. Конкуренты кремлевских кандидатов признают выборы, эксперты считают результат губернаторских выборов в Поволжье закономерным.

Избирательные комиссии Астраханской, Волгоградской областей и республики Калмыкия подвели предварительные итоги выборов глав регионов. Во всех трех субъектах победили действующие руководители областей.

В Волгоградской области свой пост сохранил губернатор Андрей Бочаров. По итогам голосования он набрал 76,81% голосов, за его оппонента от КПРФ Алексея Бурова проголосовали 11,39% избирателей, за либерал-демократа Владимира Рублева проголосовали 6,26%, за Сергея Полещука от «Справедливой России» — 3,39%. Голосование прошло при явке 41,23%.

В Астраханской области явка составила 33,49%. Врио губернатора региона Игорь Бабушкин, назначенный на пост главы региона 5 июня этого года, набрал 75,64% голосов. Кандидат от КПРФ Николай Арефьев набрал 11,81% голосов, глава астраханского реготделения ЛДПР Тимофей Щербаков собрал 5,12%, выдвинутый региональным отделением Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Сергей Сычев набрал 4,82% голосов.

Врио главы Калмыкии Бату Хасиков, назначенный на должность 20 марта этого года, получил 82,86% голосов, на втором месте оказалась представитель «Справедливой России» Наталья Манжикова, которая набрала лишь 8,37%, Петр Вышкварок от ЛДПР получил 3,32%, самый низкий результат у Батыра Мучаева от «Патриотов России» — 2,7% голосов. Явка в Калмыкии составила 55,14%.

Во всех трех регионах в ходе голосования избирком не зафиксировал серьезных нарушений. В избирательной комиссии Волгоградской области отметили, что жалоб на проведение губернаторских выборов в комиссию вообще не поступало. В астраханской избирательной комиссии сообщили „Ъ“, что за день голосования в комиссию поступило шесть обращений. «Никаких серьезных нарушений не было, избирателям требовались разъяснения, касающиеся агитации и тому подобное»,— отметили в избиркоме. В калмыцком республиканском избиркоме сообщили, что сведений о серьезных нарушениях не ­поступало.

Однако, например, в Калмыкии кандидат Наталья Манжикова утверждает, что вбросы все же были. «В районах были вбросы, накрутка явки. В одном из районов на 18 часов явка составила больше 70% (Черноземельский район, 71,8%. — „Ъ“), кто поверит, что пришло столько людей? За счет вбросов сделали результат. К сожалению, у нас не такой большой бюджет, чтобы все участки закрыть наблюдателями. Мы направили по всем фактам жалобы в избирком, заявления в Следственный комитет, посмотрим, что из этого выйдет»,— отметила госпожа Манжикова.

В Волгоградской и Астраханской областях оппоненты власти жалуются на низкую явку. В штабе астраханского либерал-демократа Тимофея Щербакова считают, что именно низкая явка стала причиной слабого результата их кандидата. Нарушений, серьезно повлиявших на ход голосования в регионе, партийцы не заметили. Волгоградский коммунист Владимир Буров считает, что она «могла бы быть получше». Но в целом, по его словам, жители Волгоградской области проголосовали «прагматично». Господин Буров, а также руководители «Справедливой России» и ЛДПР в Волгоградской области Дмитрий Калашников и Алексей Логинов поздравили Андрея Бочарова с победой и дали «положительную оценку организации выборного ­процесса».

Политолог Дмитрий Олейник считает результаты губернаторских выборов в Нижнем Поволжье закономерными. «Бату Хасиков — герой Калмыкии (уроженец республики, многократный чемпион мира по кикбоксингу. — „Ъ“), другого результата там быть не могло. Решение с его назначением было сильным. Скорее всего, это понимали и его оппоненты, поэтому почти не занимались предвыборной борьбой»,— отмечает господин Олейник. В Астраханской области Игорь Бабушкин, по словам политолога, провел хорошую избирательную кампанию. «Он объехал все районы, показал себя жестким руководителем, способным принимать решения в отношении подчиненных и муниципалитетов»,— отмечает Дмитрий Олейник. При этом его удивил результат Андрея Бочарова в Волгоградской области. «Было понятно, что он выиграет, но не с таким высоким результатом. В регионе есть позитивное движение, но высокий результат обеспечен, скорее, низкой активностью оппозиционных партий и отсутствием сильных оппонентов. Сколько-нибудь серьезной конкуренции у Андрея Бочарова не было»,— считает господин Олейник.

Сергей Петунин