Вакантный мандат в думе Казани получит самовыдвиженец от «Единой России»

Директор АО «Казанское пассажирское автотранспортное предприятие №1» (КПАТП-1) Анна Надырова выиграла дополнительные выборы в Казанскую городскую думу по Кулагинскому одномандатному округу. Она получила 51,6% голосов избирателей. На выборы госпожа Надарова шла в качестве самовыдвиженца, хотя является членом «Единой России». Ее ближайший конкурент справоросс Рузаль Шамсутдинов получил лишь 14,3%.

Вакантаный мандат в думе Казани появился в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий Елены Войтко («Единая Россия»).

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"