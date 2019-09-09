«Единая Россия» не получила абсолютного большинства в парламенте Марий Эл

Марийские единороссы по итогам выборов в Госсобрание получили лишь 37,49% голосов избирателей, говорится в сообщении ЦИК республики. По партсписку они смогут провести лишь шесть депутатов. Еще 27 кандидатов «Единой России» победили в одномандатных округах. Таким образом, партия власти будет контролировать в новом составе парламента 33 из 52 места, или менее двух третей.

У КПРФ, как ожидается, будет девять мандатов. По партсписку коммунисты 26,92% и могут провести четырех депутатов. Еще пять кандидатов КПРФ победили в округах.

Результат ЛДПР составил 15,78%. Она получит по партсписку два мандата, один представитель партии выиграл в одномандатном округе. «Справедливая Россия», наоборот, выиграла два мандата в округах и лишь один по списку (результат партии — 7,78%).

Партия пенсионеров и «Коммунисты России» проходной барьер в 5% не преодолели.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"