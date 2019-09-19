ЖК «Символ»

Расположение: граница Центрального и Юго-Восточного административных округов, между Золоторожским Валом и проездом Завода Серп и Молот

Ближайшие станции метро: «Площадь Ильича», «Римская», «Авиамоторная»

Площадь застройки: 58 га

Инфраструктура: образовательный центр с физико-математическим лицеем, восемь детских садов, поликлиника, супермаркеты и кафе, парк «Зеленая река» протяженностью 2 км, спортивные и детские площадки, другие общественные пространства

Первая очередь строительства: малоэтажный квартал «Достоинство» (четыре корпуса) и высотный квартал «Свобода» (пять корпусов)

Вторая очередь строительства: квартал «Смелость» (четыре корпуса)

Срок сдачи: первая очередь — 2019 год, вторая очередь — 2022 год

Мастер-план и дизайн-код: LDA Design и UHA London (Великобритания)

Проектировщики: Atrium, «Моспроект», Wall (Москва)

Девелопер проекта: «Донстрой»