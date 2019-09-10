В Ленобласти снова воцарилась «Единая Россия» Но уровень ее поддержки снизился на 10%

В Ленинградской области после подсчета 100% голосов обнародованы результаты муниципальных выборов. Партия «Единая Россия» набрала 74,1%, что на 10% меньше, чем пять лет назад. Явка по сравнению с 2014 годом снизилась почти на 4% — до 26,08%. Несмотря на то, что партия власти взяла большинство мандатов, в некоторых муниципалитетах оппозиция все же смогла одержать победу.

По данным председателя избирательной комиссии Ленинградской области Михаила Лебединского, партия «Единая Россия» набрала 74,1% (1528 мандатов), самовыдвиженцы — 13,87% (286 мандатов), КПРФ — 6,31% (135), «Справедливая Россия» — 2,71% (57), ЛДПР — 2,62% (54). «Родина» и Партия пенсионеров за социальную справедливость получили по одному мандату.

Пять лет назад, на прошлых муниципальных выборах Ленобласти, когда замещался 2201 мандат, «Единая Россия» получила 83,33% голосов. Самовыдвиженцы тогда набрали 10,22%, КПРФ — 2,52%, «Справедливая Россия» — 1,93%, ЛДПР — 1,7%, «Умная Россия» — 0,14%, а партии «Великое Отечество» и «Коммунистам России» досталось по одному мандату.

Явка на выборах, по словам Михаила Лебединского, составила 26,08% или 324 535 избирателей (2014 год — 30%). Самыми активными стали жители Кировского (31,42%) и Ломоносовского (29,72%) районов. Наименьшая активность избирателей наблюдалась в Киришском (21,65%) и Тосненском (21,84%) районах.

В единый день в Ленинградской области проходили выборы в советы депутатов в 177 муниципальных образованиях. На 2062 мандата претендовали 4288 кандидатов. Из них от «Единой России» — 1999 человек, КПРФ — 608, ЛДПР — 364, «Справедливой России» — 296, «Родины» — 11, «Коммунистов России» — шесть, Партии Роста — пять, «Социальной защиты» — пять, Партии пенсионеров за социальную справедливость — четыре, 990 — самовыдвиженцы.

Активнее всего за «Единую Россию» голосовали жители Волосовского района (92,11%), за КПРФ — в Киришском районе (17,14%), «Справедливую Россию» — в Ломоносовском районе (8,57%), ЛДПР — в Приозерском (7,69%), а за самовыдвиженцев — в Сосновом Бору (75%).

Есть в регионе несколько муниципалитетов, в которых «Единая Россия» получила менее половины мандатов или осталась без них совсем. К ним можно отнести Мичуринское сельское поселение Приозерского района, где из десяти мандатов семь — у ЛДПР, а также Горбунковское сельское поселение Ломоносовского района (из десяти мандатов девять у «Справедливой России», один — у самовыдвиженца).

Немалое количество мандатов получили самовыдвиженцы в Муринском городском поселении. По данным системы «ГАС-выборы», из 20 замещающихся мандатов им досталось 14. Как сообщил “Ъ” член партии «Яблоко» Антон Попов, 13 из них — «яблочники». Пойти на выборы самовыдвиженцами кандидаты этой партии решили из-за «административных проволочек», которые мешали вовремя подать необходимые документы, добавил он.

В день голосования в облизбирком поступило 15 жалоб, сообщил Михаил Лебединский. При этом часть из них были направлены от разных лиц, но касались одного и того же факта.

Больше всего нареканий, по данным координатора общественной организации «Наблюдатели Петербурга» в Ленобласти Юлии Изюмовой, было к работе УИК Заневского городского поселения. Замечания активистов касались так называемых «каруселей» — голосования одних и тех же лиц на нескольких участках. Этот вид фальсификации был зафиксирован наблюдателями на участках № 195, № 196, № 197, № 198, № 952, расположенных в Янино, Кудрово и Суоранде. Соответствующие жалобы они планируют направить в правоохранительные органы. К числу нарушений Юлия Изюмова отнесла также и то, что на нескольких участках Всеволожского района членам комиссии с правом совещательного голоса в течение дня не предоставляли копии необходимых документов, а в Гатчинском наблюдателям не разрешали близко подходить к столам, на которых лежали списки избирателей.

Ольга Кантемирова