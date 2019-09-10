Олимпийской столице предложили технократа

Алексей Копайгородский, ранее занимавший пост вице-губернатора Краснодарского края по вопросам внутренней политики, назначен исполняющим обязанности мэра Сочи. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в понедельник лично приехал в Сочи, чтобы представить местным депутатам нового исполняющего обязанности градоначальника. Напомним, 10 сентября городскому собранию Сочи предстоит избрать мэра города-курорта из 18 претендентов. По мнению экспертов, публичная поддержка господина Копайгородского со стороны региональной власти делает результаты выборов предсказуемыми.



Алексей Копайгородский, бывший вице-губернатор Краснодарского края по вопросам внутренней политики, начал исполнять обязанности мэра города Сочи, сообщила пресс-служба краевой администрации. Глава края Вениамин Кондратьев лично приехал в Сочи, чтобы представить депутатскому корпусу и активу города нового исполняющего обязанности градоначальника. «Сочинцы надеются на определенную перезагрузку и новый импульс развития»,— заявил глава региона, подчеркнув, что новой управленческой команде предстоит «расшивать проблемы, которые накопились,— это самострои, утилизация мусора, канализация и в целом состояние ЖКХ,— отметил губернатор.— Сочи — это не только Адлер и Красная Поляна. Мы говорим о большом Сочи, где живет больше полумиллиона человек. Перед новым руководством города стоит задача сделать город комфортным не только для туристов, но прежде всего для его жителей»,— заявил Вениамин Кондратьев.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, полномочия мэра Анатолия Пахомова, который возглавлял Сочи с 2009 года, истекли 9 сентября, выборы нового главы муниципалитета пройдут 10 сентября голосованием депутатов городского собрания. Шорт-лист для голосования будет составлен по итогам конкурса, который завершится непосредственно перед началом внеочередной сессии горсобрания Сочи. На конкурс подали заявки 18 кандидатов, фамилии которых конкурсная комиссия держит в тайне, однако назначение Алексея Копайгородского исполняющим обязанности мэра эксперты считают разрешением интриги: поддержанный губернатором претендент, несомненно, становится фаворитом выборной кампании.

Алексея Копайгородского аналитики относят к поколению молодых управленцев-технократов: чиновнику всего 34 года, по первому образованию он специалист в области информационной безопасности (окончил Краснодарское высшее военное училище им. генерала Штеменко), начал службу в спецотделении филиала Военной академии связи в Краснодаре. Карьеру чиновника господин Копайгородский начал в 2014 году в должности заместителя начальника управления администрации края по работе с политическими партиями, общественными объединениями и межнациональным отношениям, затем стал заместителем директора департамента внутренней политики администрации региона. В 2017 году, когда Юрий Бурлачко, вице-губернатор по вопросам внутренней политики, был избран на пост спикера заксобрания края, Алексей Копайгородский занял освободившуюся должность вице-губернатора. За время гражданской службы господин Копайгородский получил еще два высших образования — он окончил Владимирский юридический институт ФСИН и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, защитил кандидатскую диссертацию по педагогике.

По мнению социального технолога Николая Петропавловского, Алексей Копайгородский зарекомендовал себя как успешный переговорщик, не имеющий при этом склонности к громким заявлениям и популистским решениям. «У господина Копайгородского есть несомненные преимущества: хорошее образование, опыт и репутация»,— отметил собеседник “Ъ-Юг”.

Анна Перова, Краснодар