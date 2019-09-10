Избиратель не дошел до урны

В Ростовской области в единый день голосования, 8 сентября, прошли выборы и довыборы муниципальных депутатов. Всего в Ростовской области распределили 97 депутатских мандатов, из них 60 выиграли представители «Единой России». По 13 мандатов досталось членам КПРФ и «Справедливой России», также депутатами стали 11 самовыдвиженцев. Средняя явка избирателей по региону — 22,8%, в Ростове она составила всего 11,5%. Политологи считают низкую явку обычной для местных выборов, к которым у населения традиционно небольшой интерес.



В Ростовской области основные выборы прошли в Азове, Батайске и Таганроге — там определяли новые составы городских дум. Наиболее высокая явка зафиксирована в Азове — там проголосовало 29,29% избирателей. В Ростове-на-Дону прошли дополнительные выборы в гордуму, где были свободны четыре места. Явка составила около 11,5%. Дополнительные выборы в Ростовской области прошли также в Донецке, Новочеркасске, Шахтах, городских и сельских поселениях области. Всего в Ростовской области распределили 97 депутатских мандатов, на которые претендовало более 400 кандидатов. Наибольшее количество мандатов — 60 — получили кандидаты, выдвинутые «Единой Россией», 13 мандатов (13,4%) — кандидаты от КПРФ, 13 — представители «Справедливой России» и 11 (11,3%) — самовыдвиженцы. Секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко сказал “Ъ”, что партия выдвигала кандидатов на все замещаемые мандаты. Глава «Справедливой России» в регионе Сергей Косинов считает результаты выборов удовлетворительными. «Главное — что подвинули монополию “Единой России”, работа в парламентах станет намного интереснее: теперь есть люди, которые в определенных случаях выскажутся против»,— считает он. Господин Косинов отметил, что низкая явка обусловлена неудачной датой для голосования и отсутствием информации о выборах. «Только школа началась, у многих людей дачи, кто-то еще в отпуске. А те, кто и мог бы прийти, о выборах просто не знают — очень плохо работает система оповещения»,— сказал “Ъ” господин Косинов. Председатель фракции КПРФ в донском заксобрании Евгений Бессонов говорит, что наблюдатели от партии зафиксировали различные нарушения, в том числе вброс бюллетеней и принуждение к голосованию. По всем фактам будут подаваться заявления в правоохранительные органы, добавил он. «Явка показывает, что люди не доверяют власти, по факту эти выборы избиратели бойкотировали. Мы надеялись, что больше людей придет и проголосует, тогда КПРФ показала бы лучший результат. Хотя и при такой явке мы бы выиграли, если бы не было фальсификаций, по факту люди голосуют только за нас»,— уверен господин Бессонов. В избирательной комиссии Ростовской области официально сообщили, что в течение дня выборов поступило шесть жалоб. «Факты, изложенные в обращениях, не влияют на установление итогов голосования»,— сказано в сообщении. Политолог Александр Джадов отмечает, что сейчас в Ростовской области, как и России в целом, местные парламенты набирают вес. «Это реально эффективный инструмент для решения городских проблем и лоббирования интересов избирателей, также гордума может стать стартовой площадкой для людей с политическими амбициями»,— говорит эксперт. С ним не согласен политтехнолог Сергей Смирнов: «Я пока не вижу, чтобы к городским думам повысился интерес. Даже в средствах массовой информации и в социальных сетях гораздо чаще и активнее обсуждают деятельность городских администраций, нежели городских дум»,— отмечает он.

При этом оба эксперта не считают явку аномально низкой. «Явка на выборы в городские думы была примерно такая же, как и пять лет назад, то есть никто ее не “сушил” и не “накачивал”. При этом она традиционно ниже, чем на региональных или федеральных выборах, в том числе потому, что у муниципальных кандидатов меньше ресурсов для эффективной агитации, а сами они менее известны избирателям»,— считает господин Смирнов.

Кристина Федичкина