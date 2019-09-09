Репетиция во дворах прошла успешно для партии власти

На довыборах в Ульяновскую городскую думу по 16му избирательному округу, которые называют генеральной репетицией выборов2020, победил кандидат, поддержанный «Единой Россией» — Андрей Князев, набравший 58% голосов избирателей. Кандидаты от оппозиции считают, что фактически это победа административного ресурса. В «Единой России» это отрицают, называя итоги довыборов «полным разгромом КПРФ». По мнению политологов, репетиция не показала новых технологий, и в реальности тенденция на снижение поддержки избирателями «Единой России» не поменялась, и на больших выборах в гордуму у партии власти для победы уже может не хватить ресурсов.

В Ульяновске на дополнительных выборах в гордуму по 16му Засвияжскому округу победу одержал самовыдвиженец Андрей Князев, являющийся фактически ставленником «Единой России». Всего на выборы вышли 12 кандидатов, из них пять самовыдвиженцев и семеро — от партий: КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР, «Родины», КПСС, «Коммунистов России», «Гражданской платформы». Господин Князев набрал 58,00% голосов избирателей, участвовавших в голосовании. Его ближайший соперник Денис Гурьянов (КПРФ) — 15,70% голосов, самовыдвиженец Илья Гуров — 9,67%. За кандидата от ЛДПР Павла Бронова проголосовали 2,96% избирателей, за самовыдвиженца Алену Каразееву — 2,85%, за кандидата от «Справедливой России» Алексея Глухова — 2,77%, самовыдвиженец Максим Давыдов получил 2,26% голосов. За самовыдвиженца Константина Толкачева проголосовали 1,27% избирателей, за кандидата от «Коммунистов России — 1,24%, кандидат от партии «Родина» Ильдар Габитов набрал 0,54% голосов, а кандидат от КПСС Илья Бугринский — 0,51%. Меньше всех (0,40% голосов) набрал кандидат «Гражданской платформы» Юрий Зеленов. В горизбиркоме отмечают, что день голосования прошел практически без нарушений, «поступившие жалобы имели чисто технический характер», в то же время сама предвыборная компания шла не совсем гладко. Как заметил председатель горизбиркома Вадим Андреев, всего за предвыборную кампанию поступило около 50 жалоб, многие из них признаны обоснованными (такие, как незаконная публикация агитационных материалов против КПРФ и в пользу Андрея Князева в приложении «Управдом» муниципальной газеты «Ульяновск сегодня» или распространение в сети Интернет роликов с элементами агитации от КПРФ). «По многим жалобам еще ожидаются решения со стороны компетентных органов. Но самое главное — не было ни одной жалобы, которая ставила бы под сомнение волеизъявление избирателей. Выборы состоялись, голосование действительное»,— резюмировал председатель горизбиркома Вадим Андреев.

Впрочем, анализ итогов голосования показывает некоторые отклонения от нормы. Так, из 3714 избирателей, участвовавших в голосовании, 561 человек проголосовал досрочно, это 15,11% от общего числа проголосовавших (на выборах в гордуму 2015 года на большинстве участков досрочных голосов было 7–8%), причем на некоторых участках досрочников особенно много: № 3711–23,19%, № 3716–15,38%, № 3720–17,89%, № 3721–17,28%. Характерно, что именно на этих участках самый высокий процент проголосовавших за Андрея Князева: 58,81%; 74,16%; 70,19%; 63,79%. В горизбиркоме не видят в этом отклонения от нормы, проигравшие оппозиционные и независимые кандидаты, напротив, считают, что был «организованный привод досрочников». Впрочем, они же признают, что даже без досрочников перевес все равно был бы на стороне господина Князева. Оппозиционные кандидаты считают, что победу Андрею Князеву «обеспечил административный ресурс». «Я не думаю, что были фальсификации на самих выборах. Просто люди зомбированы административным ресурсом. Через старших по домам им обещали благоустройство дворов за счет программы формирования городской среды, везде, где успели, уложили асфальт»,— отмечает кандидат от КПРФ Денис Гурьянов. «Губернатор и мэр вместе с кандидатом лично включились в решение вопросов благоустройства по этому округу, все это подавалось как работа кандидата, хотя фактически шел плановый ремонт за бюджетный счет»,— добавил проигравший кандидат Константин Толкачев. Секретарь реготделения «Единой России» Василий Гвоздев, напротив, утверждает, что никакой административный ресурс не применялся и «точно так же шел ремонт и в округах других депутатов», а результаты голосования — «это совместная победа Князева и “Единой России” и полный разгром КПРФ».

Ульяновский политолог Николай Васин считает, что для «Единой России» «принципиально важным было, чтобы поддержанный ею кандидат победил, в то время как для всех остальных это было совершенно не принципиально, до основных выборов в гордуму остался год, и тратить силы и средства на это нецелесообразно». «После выборов прошлого года партия власти должна была показать, что у нее еще есть порох в пороховницах. И были брошены все ресурсы на то, чтобы их кандидат одержал победу»,— заметил господин Васин. По его мнению, «большое влияние оказал и административный ресурс». «Технология использования в выборной кампании вопросов благоустройства не новая, но если она эффективна на довыборах для одного кандидата, то на больших выборах в гордуму она уже работать не будет, на все округа ни у власти, ни у партии ресурсов не хватит. Ничего нового в политических технологиях партия власти на этой репетиции не продемонстрировала, попытка заместить послевкусие пенсионной реформы другой повесткой — проектом “городская среда” — ей не удается. В реальности тенденция на снижение уровня поддержки “Единой России” со стороны избирателей не поменялась, и сегодняшняя победа ничего не изменит»,— считает политолог.

Сергей Титов, Ульяновск