Ульфат Мустафин подобрал нового заместителя по инвестициям

Сити-менеджер Уфы Ульфат Мустафин нашел замену куратору экономики и инвестиций Илгизу Насыртдинову, оставившему в августе пост заместителя главы администрации. В мэрии его сменил Николай Фадеев, возглавлявший с 2014 до апреля текущего года АНО «Офис-группа ШОС и БРИКС», а позже — АНО «Агентство по предпринимательству», подведомственное госкомитету по предпринимательству и туризму.

Биография Николая Фадеева не опубликована. К исполнению обязанностей он приступил сегодня.

По информации "Ъ-Уфа", Николай Фадеев приходится зятем бывшему вице-премьеру Башкирии Фидусу Ямалтдинову. В разные годы он, по данным Kartoteka.ru, руководил и владел долями в ООО «ПТК Медтехника» (Фидус Ямалтдинов, напомним, возглавлял ГУП «Медтехника»), ООО «Теплоэнергосервис», ООО «Промтехсервис».

Ирина Самойлова