Нижний Новгород получил средства на расселение ветхого жилья

Постоянная комиссия городской думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике одобрила внесение изменений в бюджет города на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов. Доходную и расходную части бюджета на 2019 год предлагается увеличить на 334,8 млн руб., из них 330,4 млн руб. – межбюджетные трансферты, 4,4 млн руб. – собственные доходы города.

По словам директора городского департамента финансов Юрия Мочалкина, 51,4 млн руб. планируется направить на создание на территории города дополнительных контейнерных площадок для сбора ТКО, еще 7,6 млн руб. выделят на приобретение мусорных контейнеров и бункеров. На создание дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в детских садах будут выделены 112,1 млн руб. Кроме того, 64 млн руб. из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ и 2,3 млн руб. из областного бюджета выделяются городу на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 41,5 млн руб. – на строительство сетей водоснабжения. С учетом внесенных изменений доходная часть бюджета на 2019 год составит 34,78 млрд руб., расходная – 36,13 млрд руб.

В ходе обсуждения вопроса председатель бюджетной комиссии Марк Фельдман выразил опасения, что параметры реализации программы по переселению граждан из аварийного и ветхого фонда в Нижнем Новгороде в 2019-2021 годах «могут быть выполнены не в полной мере». «Новых домов для этих целей не строится, у нас просто нет квадратных метров, куда мы могли бы расселять людей»,– считает господин Фельдман.

Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Самухин пообещал, что к 2021 году город «выйдет на значительные объемы» финансирования и расселения аварийного фонда. В настоящее время вопрос с расселением ветхого жилья решается за счет предоставления компенсационной выплаты его собственникам и покупки жилья на первичном и вторичном рынке для тех, кто занимает его по договору социального найма. При этом мэрия уже ведет переговоры с областным правительством о начале строительства домов, предназначенных под расселения аварийного фонда. Юрий Мочалкин добавил, что всего в 2019 году в рамках программы по расселению аварийного фонда в бюджет города поступит более 500 млн руб. При этом ожидается, что в 2020-2021 годах объемы федерального и регионального финансирования могут быть увеличены.

Господин Фельдман напомнил, что городской бюджет планируется на три года и «в этом трехлетнем цикле основные затраты придутся на 2021 год». «При этом в лучшем случае на разработку проектно-сметной документации необходимо около полугода и еще полтора года – на строительство и ввод дома в эксплуатацию. Одновременно с этим в городе будут появляться новые дома, признанные аварийными и требующими расселения. Исходя из этой арифметики, шансы расселить людей в 2021 году не велики. Нарушив сроки реализации программы по расселению ветхого фонда, Нижний Новгород рискует потерять федеральное софинансирование, выделяемое на эти цели»,– уверен депутат.

Напомним, реализация программы по расселению началось в Нижегородской области в 2019 году. В рамках этой программы в городе планируется расселить 142 жилых дома, признанных аварийными, подлежащими сносу или реконструкции с января 2012 года по январь 2017 года. Рассчитана программа до 2025 года. Финансироваться она должна за счет федерального (96%), регионального (3,2%) и городского (0,8%) бюджетов. Общий объем финансирования программы в мэрии и городской думе оценивают в 4,6 млрд руб.

По данным мэрии, с начала 2019 года из аварийного фонда в Нижнем Новгороде расселено 197 семей. Из них 52 семьям предоставлены жилые помещения по договорам социального найма, 145 собственников получили выкупную цену за изымаемые помещения. В 2018 году было расселено 248 семей, из них 81 семье были предоставлены жилые помещения по договорам социального найма, 167 собственникам жилых помещений была выплачена выкупная цена.

Андрей Репин