ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров «Солид» и «А-Ойл»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила рассмотрение антимонопольного дела в отношении нефтяного трейдера «Солид—товарные рынки», а также «А-Ойл» до окончания судебного разбирательства. «Рассмотрение дела приостановлено до конца судебного процесса»,— сообщили в пресс-службе ведомства (цитата по «РИА Новости»).

Антимонопольное дело против «Солид—товарные рынки» и «А-Ойл» возбудили в феврале. По версии ФАС, эти компании манипулировали рынком на торгах СПбМТСБ, что могло повлиять на общий рост цен на нефтепродукты в 2018 году. В августе Арбитражный суд Москвы признал возбуждение этого дела незаконным, ведомство его обжаловало. Представители нефтетрейдеров утверждают, что их вид торгов на бирже — неподсудный для ФАС.

Как ранее стало известно “Ъ”, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту манипулирования рынком нефтепродуктов со стороны «Солида». Инициатором расследования стала ФАС.

«Солид» является крупнейшим биржевым трейдером на рынке нефтепродуктов. Согласно последней доступной отчетности за 2017 год, выручка компании по РСБУ выросла на 55%, до 57 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 17%, до 123 млн руб. По информации СПАРК, в «Солиде» 10% владеет Илья Мороз, 30% — Евгений Бирюков, по 15% у Антона Разворотнева и Олега Есенова. По данным «Картотеки», еще суммарно 30% — у Владимира, Анны и Александра Семерниных.

Об уголовном деле читайте в материале “Ъ” «Следствие пришло на торги».