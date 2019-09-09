Пропагандист терроризма отказался от бомбы

В Северо-Кавказском окружном военном суде (СКОВС) к шести годам заключения приговорили 30-летнего жителя Старого Крыма Ивана Трифонова, признав его вину в оправдании и пропаганде терроризма. Подсудимый не отказывался от взглядов приверженца радикального ислама, но утверждал, что найденные СВУ и граната ему не принадлежат.

Иван Трифонов намерен обжаловать приговор, сообщила “Ъ” его адвокат Ирина Садовая. По словам госпожи Садовой, в течение десяти дней будет подготовлена апелляционная жалоба на приговор, поскольку подзащитный не признает вменяемые ему преступления — изготовление и хранение бомбы, а также гранаты Ф-1. Адвокат отметила, что гособвинитель в прениях сторон просил суд признать вину Трифонова полностью доказанной и назначить ему девять лет заключения, а также штраф в размере 200 тыс. руб. Однако суд посчитал, что факт приобретения взрывчатых веществ и компонентов СВУ подсудимым не был доказан во время разбирательства, поэтому Трифонов осужден на шесть лет общего режима и оштрафован на 10 тыс. руб. с лишением права заниматься администрированием сайтов на три года, добавила госпожа Садовая.

Согласно материалам дела, ФСБ в 2017 году установила, что житель Старого Крыма Иван Трифонов ведет в Telegram 14 каналов, в частности «Воины Аллаха», «Львы Халифата», «Исламское государство» (ИГ; запрещено в РФ) — там публиковались сообщения о «светлой памяти Шамиля Басаева», велось «обсуждение вопросов джихада великих сражений» и проходил «сбор денег вдовам шахидов». По версии следствия, Трифонов успел разместить в интернете 39 текстов террористической направленности.

При обыске у Трифонова были найдены коробки, в которых хранилась ручная осколочная граната Ф-1 с взрывателем, а также самодельное взрывное устройство, состоящее из электродетонатора промышленного производства, смесевого пластичного взрывчатого вещества массой 911 г, элемента электропитания и 374 шестигранных металлических гаек весом 800 г.

По заключению экспертов-криминалистов, обнаруженное устройство относится к электрическому типу осколочно-фугасного действия, на нем имеются биологические следы Ивана Трифонова. Кроме того, в доме обвиняемого нашли запрещенную в России книгу «Крепость мусульманина», а также журнал «Исток» экстремистского содержания и инструкцию по сбору взрывного устройства.

Мать Трифонова рассказала следователям, что с 2001 года сын заинтересовался исламом, изучал Коран и арабскую письменность, а спустя десять лет стал мусульманином с именем Абдурхаман, заявив близким, что прежний человек умер и «Ивана больше не существует». На процессе Трифонов подтвердил, что является сторонником исламской идеологии по установлению в мире законов шариата, и считает лидера ИГ Абу Бакр аль-Багдади правителем всех мусульман. Он также признал, что администрировал Telegram-каналы.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону