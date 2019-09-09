Фигурантам дела «Сети» продлили арест до декабря

Московский окружной военный суд на заседании 9 сентября продлил срок содержания под стражей Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.4 УК РФ (участие в деятельности террористического сообщества). Под арестом они пробудут до 11 декабря.

Филинков просил изменить меру пресечения на домашний арест. Об этом сообщает Telegram-канал Rupression.

“Ъ-СПб” писал, что целью группы «Сеть» была дестабилизация государственного строя. В СИЗО находятся другие предполагаемые участники «Сети» — Юлий Бояршинов и Игорь Шишкин. Все они были задержаны в 2018 году. Еще один фигурант дела — Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии.