Бюллетени для выездного голосования в железнодорожной больнице Орска признают недействительными

Бюллетени для выездного голосования на выборах губернатора Оренбуржья в железнодорожной больнице Орска признают недействительными после жалобы представителей КПРФ. Об этом сообщается на сайте областного отделения партии.

По данным КПРФ, в медучреждении 60 пациентов проголосовали без предъявления паспорта, по списку, предоставленному врачом, что является нарушением избирательного законодательства. Территориальный избирком рекомендовал признать все бюллетени недействительными.

Представители коммунистов заявили и о других нарушениях на выборах, по данным фактам будут направлены жалобы в прокуратуру и региональный избирком.

Андрей Сазонов