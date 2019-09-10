Кресло преткновения

По итогам выборов в думу Иркутска мандаты в ней получают 14 представителей «Единой России», по семь — КПРФ и самовыдвиженцы, три – у «Гражданской платформы», по одному — у КПСС, ЛДПР и «Справедливой России». При этом по округу №17 победитель выборов будет определяться по итогам жеребьевки. Там кандидаты от КПРФ и «Справедливой России» набрали по одинаковому количеству голосов избирателей. Если действующий мэр Иркутска Дмитрий Бердников, также прошедший в думу, сложит свои полномочия градоначальника, которые истекают только в марте 2020 года, выборы мэра должны состояться уже на первом заседании городского парламента. Эксперт считает, что господин Бердников не будет претендовать на этот пост.

Явка на выборах депутатов думы города Иркутска составила 26%, на 8% превысив показатель 2014 года. По мнению председателя избирательной комиссии Иркутской области Ильи Дмитриева, повлиял тот факт, что депутатам предстоит избрать из своего числа мэра. «Пять лет назад, когда избирался предыдущий состав думы, закона о выборах мэра из депутатского корпуса еще не было»,— напомнил господин Дмитриев. Он сообщил, что по итогам голосования в гордуму проходят 14 единороссов, семь коммунистов, семь самовыдвиженцев, три представителя «Гражданской платформы» и по одному — от КПСС, ЛДПР и «Справедливой России». В избирательном округе №17 определить победителя по итогам выборов не удалось, так как у двух кандидатов — от КПРФ и «Справедливой России» оказалось одинаковое количество голосов. Кто из них получит мандат, определит жребий. Претенденты будут вытягивать конверты. Господин Дмитриев также рассказал, что 8 сентября в избирательную комиссию города Иркутска поступило 15 жалоб, в том числе на подвоз и подкуп избирателей. «Повлиявших на ход голосования и итоги выборов жалоб не установлено»,— добавил он.

Секретарь реготделения «Единой России» Сергей Сокол, подводя итоги выборов, сказал что «партия уверенно одержала убедительную победу». «Вчерашние события показали, что мы способны отвоевывать позиции»,— заявил он. Господин Сокол отметил, что победа одержана в 11 из 12 муниципальных образованиях, где партия выдвигала своего кандидата либо поддерживала самовыдвиженца на пост мэра. Из 20 дум «Единая Россия» получила большинство в 18. Что касается думы Иркутска, в предыдущем созыве которой во фракцию «Единой России» входили 32 из 35 депутатов, господин Сокол отметил, что по итогам этих выборов у единороссов мандатов в два раза больше, чем у коммунистов. «Уверен, что к нам примкнут самовыдвиженцы и представители других партий. У нас будет большинство, чтобы не было раздрая в думе»,— сказал господин Сокол. Он не смог ответить, сколько самовыдвиженцев примкнут к «Единой России». «Я консультаций еще не проводил»,— сказал Сергей Сокол. Также партия еще не вела переговоров по поводу своей кандидатуры на пост мэра. Его дума Иркутска в случае сложения полномочий мэра Дмитрия Бердникова, который тоже получает мандат депутата, должна избрать из своего состава на первом заседании. Господин Сокол также сообщил, что фракция КПРФ в заксобрании настаивает на том, чтобы внести законопроект о сити-менеджере Иркутска на второе чтение на сессию 18 сентября. Напомним, в первом чтении документ был принят в апреле.

«Если чисто арифметически оценивать итоги выборов в думу Иркутска, то мы увеличили свое представительство в семь раз. В предыдущем созыве у нас был всего один депутат. А если сопоставлять с задачами, то существенно недоработали»,— сказал „Ъ“ второй секретарь иркутского обкома КПРФ Евгений Рульков. Он добавил, что коммунисты надеялись взять не менее половины мандатов в гордуме. Также господин Рульков сообщил, что, по его оценкам, во фракцию КПРФ могут войти 11–12 депутатов.

Иркутский политолог Юрий Пронин считает, что результаты выборов в гордуму не оставляют Дмитрию Бердникову шансов остаться мэром. Напомним, сам Бердников шел на выборы как выдвиженец «Единой России». От партии власти выдвинулись и несколько его сторонников. Люди мэра также шли самовыдвиженцами блоком «Наш Иркутск». В целом между Дмитрием Бердниковым и ИРО «Единой России» существует конфликт, последнее, скорее всего, будет двигать в мэры города депутата Евгения Стекачева. «По моим подсчетам, у Бердникова будет всего 11 мандатов в думе, включая и его самого. Такого количества недостаточно не только, чтобы повлиять на избрание его мэром, но и чтобы блокировать избрание любой другой кандидатуры»,— сообщил „Ъ“ господин Пронин. Он не исключил, что Дмитрий Бердников откажется от мандата депутата и еще полгода оставаясь мэром Иркутска будет стремиться вернуть прямые выборы градоначальника. Определиться с судьбой своего мандата господин Бердников должен в течение пяти дней.

Екатерина Еременко