Университеты выкупают рейтинги за счет статей

Российские вузы потратили около 80 млрд руб. на статьи в псевдонаучных журналах. Все ради того, чтобы повысить свои места в международных рейтингах, выяснили «Ведомости». Речь идет в том числе об университетах, которые участвуют в программе «5-100». Ее создали после майских указов Владимира Путина. Президент заявил, что к 2020 году минимум пять российских вузов должны попасть в первую сотню мировых рейтингов. Например, по версии Times Higher Education или QS.

Пока таких результатов достичь не удается. Университеты пытаются увеличить цитируемость работ, публикуя их в так называемых «мусорных» журналах. Там не требуется рецензия другого ученого, за статью можно просто заплатить, и это давно превратилось в бизнес, рассказал “Ъ FM” руководитель группы проекта «Национальный рейтинг университетов» «Интерфакса» Алексей Чаплыгин: «Наверное, половина, если не больше, университетов из числа участников программы “5-100” активно пользовались и до сих пор пользуются такими заказными вещами. Мне говорили, что, например, статья в журнале первого квартиля индекса стоит 200 тыс. руб. Уже возникают новые платформенные решения, когда тебе приходит на почту сообщение, что через несколько месяцев выходит журнал такого-то квартиля по такой-то тематике, есть место головного автора — плати и записывайся.

На самом деле это начинает работать против репутации тех или иных университетов.

Изначально была ориентация только на научную продуктивность, интернационализацию и цитирование, а вот о развитии коммуникаций не заботились. Участие преподавателей и научных сотрудников в различных конференциях, опять же, не в “мусорных”, а высокого статуса, стоит достаточно дорого, туда необходимо выходить со своими материалами, наработками, которые заметны среди профессионального сообщества».

В прошлом году журнал Times Higher Education включил в рейтинг лучших университетов 35 российских вузов. Однако ни один из них не попал в первую сотню. Самый лучший результат показал МГУ — он занял 199-ю строчку. По оценке издания QS, положение российских университетов лучше. Однако там оценивают по специализациям. Например, в этом году четыре вуза по-прежнему входят в топ-100 по физике и астрономии — МГУ, МФТИ, МИФИ и Новосибирский государственный университет. Правда, для работодателя место вуза в международном рейтинге не так важно, говорит гендиректор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова: «В России смотрят на вуз и специализацию, потому что для работодателя это имеет большее значение. Особенно уделяют внимание профильным университетам. Очень часто, если работодатель ищет юриста в Москве, то он спрашивает МГЮА, если ищет специалиста в нефтяной отрасли, очень ценится Университет нефти и газа им. Губкина. В Европе или в Америке работодатель тоже смотрит профильные вузы. Более того, он порой ищет сотрудников со специализацией конкретного университета».

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Вузам, которые участвуют в программе «5-100», каждый год из бюджета выделяют около 10 млрд руб. Правда, такую сумму получает не каждый университет: субсидии распределяет совет при правительстве.

Елена Иванова