Главгосэкспертиза согласовала строительство 45-этажного дома в Октябрьском районе Самары

Главгосэкспертиза разрешила построить 45-этажный жилой дом в Октябрьском районе города Самары возле центрального автовокзала. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение, сообщает пресс-служба ведомства.

Строительство многофункционального жилого комплекса ведется в границах Московского шоссе, улицы Энтузиастов, проспекта Карла Маркса, улицы Ивана Булкина, переулка Тупой. Высота здания превысит 153 м, жилая площадь составит более 17 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в Самарской области зафиксировано снижение объема ввода жилья в эксплуатацию.

Андрей Сазонов