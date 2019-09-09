Татьяна Ерохина прошла в Саратовскую областную думу

Председатель областной избирательной комиссии Владимир Писарюк назвал окончательные результаты довыборов в Саратовскую областную думу, которые состоялись в воскресенье 8 сентября.

Напомним, место в региональном парламенте по округу №2 в Заводском районе Саратова стало вакантным после сложения полномочий депутатом Вячеславом Володиным, возглавлявшим ПАО “Саратоворгсинтез”. Явка на дополнительных выборах составила 11,56%. Наибольшее количество голосов получила самовыдвиженец Татьяна Ерохина (52,21% голосов). На втором месте Виктор Черваков (КПРФ) — 19,9%, на третьем Вера Афанасьева ("Яблоко") — 8,52%. Илья Чугунов ("Справедливая Россия") набрал 6,73%, Максим Бабур ("Коммунисты России") - 5,03% и Антон Касаткин (ЛДПР) - 4,61%.

Сергей Петунин