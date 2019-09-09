Банк «Открытие» открыл в первом полугодии текущего года 1300 новых счетов

В первом полугодии 2019 года на Кубани банк «Открытие» открыл более 1300 новых расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По словам управляющей региональным операционным офисом кредитной организации Елены Бакуменко, до конца года банк планирует привлечь на обслуживание более 1700 новых клиентов в регионе.

Сообщается, что обслуживание юрлиц и ИП в Краснодарском крае осуществляется в двух центрах МСБ в Краснодаре и аналогичных центрах на базе офисов банка в Новороссийске и Сочи.

За шесть месяцев текущего года банк «Открытие» профинансировал предприятия малого и среднего бизнеса края на 1,8 млрд руб., что более чем в два раза превышает объем кредитования за аналогичный период 2018 года.

Дмитрий Михеенко