В Новочеркасске осудили мошенницу со справками об инвалидности

Новочеркасский городской суд с участием представителя приговорил Ольгу Пятакову к 3 годам условно за мошенничество при получении социальных выплат в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Суд установил, что Пятакова в 2015 году обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о назначении пенсии по инвалидности. Подсудимая предоставила в отделение фонда подложную справку, согласно которой ей установлена 2 группа инвалидности. Таким образом, в течение трех лет Пятакова получила более 500 тысяч руб. социальных выплат

Подсудимая возместила причиненный ущерб возмещен в полном объеме. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Дарья Голякова