Суд поддержал отказ включить в тариф 1,8 млрд рублей расходов МРСК Центра и Приволжья

Нижегородский областной суд поддержал отказ региональной службы по тарифам (РСТ) включить в тариф за электроэнергию дополнительные расходы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в размере 1,8 млрд руб. Компания просила учесть в структуре необходимой валовой выручки затраты по оплате налога на прибыль. Как сообщает пресс-служба правительства региона, удовлетворительное решение по этому вопросу привело бы к росту стоимости услуг для всех потребителей электроэнергии Нижегородской области. В связи с этим РСТ отказало во включении. Позицию службы поддержала также привлеченная к рассмотрению дела региональная прокуратура.

Решение суда в законную силу не вступило, МРСК Центра и Приволжья может подать апелляционную жалобу в Верховный суд РФ.

Анастасия Еремина