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Стартует очередной курс образовательной программы Kafedra

Образовательная платформа по PR Done Media kafedra объявила набор на новый курс. Планируется месяц полного погружения в базовые и неочевидные подходы к PR как персон, так и проектов, работа со средствами массовой информации, социальными сетями, изучение тонкостей построения имиджа и психологии общения. Спикерами станут известные эксперты в мире красоты, моды и шоу-бизнеса, а учащиеся получат возможность напрямую задать свои вопросы, получить понимание создания стратегии как личного PR, так и своей компании или бренда.

Курс пройдет с 3 по 28 октября в Москве. Посмотреть полную программу и оставить заявку можно на официальном сайте программы.

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