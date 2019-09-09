В Ростове 30 тыс. человек сделали прививку от гриппа

Прививку против гриппа в Ростове сделали более 30 тыс. жителям, сообщается на сайте городской администрации. Из них 500 человек прошли вакцинацию в мобильных пунктах.

«Задача в этом сезоне привить более 45% населения. Грипп представляет собой серьезную проблему общественного здравоохранения, которая вызывает тяжелые заболевания и приводит к смертельным исходам в группах населения повышенного риска. Вакцинация - это самый эффективный путь профилактики осложнений инфекции», - говорится в сообщении.

Привиться можно, обратившись в поликлинику по месту жительства или месту работы. В торговом центре «Сокол» на пр. Стачки, 25 12 и 13 сентября с 13:00 до 19:00 и 14 сентября с 11:00 до 14:00 будет работать мобильный пункт вакцинации. Кроме того, 12 сентября с 10:00 до 15:00 на парковке торгового центра «Парк» можно будет сделать прививку в вакциномобиле. Такой же мобильный пункт будет принимать пациентов 14 сентября с 12:00 до 14:00 на ул. Туполева, 16 рядом с АО «Алмаз». Для получения прививки необходимо подойти к пункту с полисом ОМС и паспортом. Пациентов осмотрят врачи, а затем выполнят прививку отечественной вакциной.

Дарья Голякова