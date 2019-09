В рамках Нью-Йоркской недели моды состоялся «танцевальный» показ совместной коллекции американского дизайнера Томми Хилфигера и популярной актрисы Зендаи: модели выходили, приплясывая под живую музыку. Название шоу — TommyNow — отражает переход бренда на концепцию see now, buy now: все вещи с показа можно было приобрести в режиме реального времени более чем в 70 странах.

Показ прошел в священном для афроамериканцев месте — театре Apollo в самом сердце Гарлема, где выступали самые титулованные музыканты: от Эллы Фицджеральд и Билли Холидей до Джеймса Брауна и Дайаны Росс. Похоже, в этот пантеон славы метит и 23-летняя героиня нашего времени актриса и певица Зендая.

Любовь американских зрителей ей принесло участие в ТВ-шоу «Танцы со звездами» — тогда ей было всего 16 лет. По-настоящему известной широкой публике она стала после роли в фильме «Величайший шоумен», в котором она сыграла артистку цирка, укравшую сердце Зака Эфрона. Всемирную популярность ей принес драматический сериал от HBO «Эйфория». Она мастерски перевоплотилась в 17-летнюю наркоманку Ру Беннет с проблемами самоидентификации, истории которой сопереживают зрители во всем мире. Через год ее можно будет увидеть в фильме «Дюна» Дени Вильнёва, который основан на одноименном романе Фрэнка Герберта.

Определяющими общую направленность коллекции стали 1970-е и 1980-е годы. В коллаборации TommyXZendaya нашли свое отражение следующие тенденции: анимализм, кожа, клетка, прозрачные блузы с бантом, высокие сапоги, платья с запахом, брюки клеш.

Сама артистка в финале шоу вышла с Томми Хилфигером в брючном костюме из «змеиной» кожи и ботильонах на скрытой платформе в духе, конечно, же 1970-х.

Елена Кравцун