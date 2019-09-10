В тайном клубе Agent Provocateur исследуют возможности женского тела

В рекламной кампании нового сезона Agent Provocateur можно подсмотреть за участницами импровизированного тайного клуба, которые самозабвенно заняты откровенными танцами, граничащими с аэробикой и художественной гимнастикой.

«Мы хотим, чтобы кампания отражала идеи единения женщин, показывала, как танец помогает обрести свободу и жизненную энергию, а белье Agent Provocateur — преобразиться»,— комментирует запуск кампании креативный директор бренда Сара Шоттон.

Бренд предлагает современным женщинам экспериментировать в новом сезоне, примеряя самые разные роли. В коллекции представлены предметы для создания диаметрально противоположных образов: от жесткого корсета с баской Rozlyn и полупрозрачного бюстгальтера Prudence до декорированного комбинезона Manuka.

Над созданием рекламной кампании работала команда, полностью состоящая из женщин. В съемках приняли участие 25 девушек.