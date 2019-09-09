Ольховатский сахарный комбинат отметил 185-летие

В минувшие выходные Ольховатский район отмечал сразу два праздника. В районном центре прошел межрегиональный фестиваль «Сахарная слобода», а приурочен он был к 185-летию одного из старейших предприятий России – градообразующего Ольховатского сахарного комбината, входящего в группу «Продимекс».

История сахарного комбината – это не только история Воронежской области, но и заметный след в развитии всей сельскохозяйственной промышленности страны. Помещик Александр Чертков начал строить завод в 1834 году, а уже в 50-е годы позапрошлого века на комбинате впервые в сахарном производстве вместо дров начинают использовать каменный уголь. Это была уникальная, передовая технология для страны. В 1956 году огневую систему производства на заводе заменили на паровую. В дальнейшем – и в царское, и в советское время – предприятие неоднократно проходило модернизацию, внедряло передовые технологии. Но на нынешний уровень одного из лидеров сахарной отрасли России его вывела группа «Продимекс». В модернизацию, а фактически в возрождение предприятия после 1990-х годов были вложены миллиарды рублей. Результат этого – повышение эффективности, в том числе за счет появления уникальных технологий. В 2011 году на комбинате была запущена единственная в стране линия дешугаризации мелассы. Эта технология позволяет извлечь из сырья около 80% оставшегося сахара, а также получать бетаин: он крайне востребован на российском рынке кормов, в производстве лекарств и косметики.

Вся жизнь Ольховатки связана с сахарным заводом: именно вокруг него и начинало формироваться поселение. Поэтому юбилей завода для жителей – событие по-настоящему праздничное.

31 августа в Доме культуры чествовали работников комбината. Директор Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин отметил заслуги ветеранов и передал поздравления экс-губернатора, ныне курирующего АПК вице-премьера РФ Алексея Гордеева. Поздравления прозвучали и от директоров сахарных заводов России, и от главы района Геннадия Берченко. Примечательно, что на свой юбилей сахарный комбинат сделал подарок району: директор предприятия Иван Васильчук вручил главе сертификат на 1 млн руб. в качестве благотворительной помощи. Эти деньги могут быть направлены на социальную сферу. Поздравления чередовались с выступлениями вокальных и инструментальных коллективов Воронежской и Белгородской областей, которые стали подарком ветеранам.

Впрочем, юбилей завода стал праздником не только для его сотрудников и ветеранов. Праздничные мероприятия для жителей района прошли в Центральном парке Ольховатки: там состоялся межрегиональный фестиваль «Сахарная слобода». Аттракционы соседствовали с игровыми площадками и ярмарками, фотовыставка – с работой сельских подворий «Сахарный разгуляй». Завершился праздник эстрадной программой, дискотекой и салютом.