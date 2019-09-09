Валентина Матвиенко: Победа Александра Беглова на выборах — заслуженная

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что победа Александра Беглова на выборах Санкт-Петербурга была заслуженной. По ее словам, эту победу ему «никто на блюдечке с голубой каемочкой не принес». Спикер СФ добавила, что была уверена, что выборы пойдут в один тур, сообщает «Интерфакс».

8 сентября в России проходил единый день голосования. В Петербурге избиратели выбирали губернатора города и муниципальных депутатов. Голосование за муниципальных депутатов проходило и в Ленобласти.

Напомним, что на губернаторских выборах лидирует Александр Беглов, набравший 64,45% голосов избирателей.