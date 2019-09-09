«Рынок апартаментов демонстрирует стабильное развитие»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает, каким лотам, по какой цене и метражу покупатели отдают предпочтение.

Рынок апартаментов в деловом квартале «Москва-Сити» наглядно демонстрирует стабильное развитие. Во многом это объясняется как высоким качеством предлагаемых лотов, так и хорошей арендной доходностью, которая всегда особенно интересна инвесторам. А также, конечно, видовыми характеристикам. И есть мнение, что предстоящий переезд большинства федеральных министерств в столичный квартал небоскребов спровоцирует дальнейший рост спроса как на покупку, так и на аренду жилья здесь.

А пока брокеры посчитали то, что уже реализовано. Выяснили, что общая стоимость всех приобретенных апартаментов в башнях в «Сити», начиная с 2017 года, превысила 31 млрд руб. По данным компании Savills, за весь прошлый год на первичном рынке башен «Сити» было приобретено порядка 370 апартаментов, а за текущий год уже заключено около 150 сделок. Суммарно с начала 2017 года здесь было реализовано более 800 лотов. То есть в среднем заключалось по 26 сделок в месяц. Совокупная стоимость приобретаемых каждый месяц апартаментов в высотках составляет около 1 млрд руб. Средняя площадь лота, реализованного в деловой локации, — 88 кв. м. Чаще всего покупатели отдают предпочтение апартаментам площадью от 45 до 60 и от 60 до 80 кв. м. Сделки в основном заключались в бюджетном диапазоне до 40 млн. руб.

Сегодня на премиальном рынке первичные и вторичные продажи апартаментов ведутся в 10 небоскребах, при этом практически все они уже возведены. На первичном рынке выставлено на продажу 740 лотов. В лидерах рынка по объему первичного предложения находятся три проекта: Neva Towers, «Око» и башня «Федерация».