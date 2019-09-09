Суд отказал в экспертизе по делу бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова

Октябрьский районный суд Уфы сегодня отказал адвокатам бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова и бывшего начальника управления капстроительства города Марата Гареева в удовлетворении ходатайства о назначении бухгалтерской экспертизы. Защита требовала определить число аварийных домов, включенных в списки расселения в 2013 и 2014 годах в кварталах, переданных застройщикам по договорам развития застроенных территорий. Александр Филиппов на процессе заявил, что основной список на расселение был сформирован в 2013 году, в него были включены 82 дома, и эти документы подписывал не он, а тогдашний сити-менеджер Ирек Ялалов. Сам вице-мэр, по его словам, в 2014 году подписал практически идентичный перечень, в который были добавлены только четыре аварийных дома. По мнению защиты, если господину Филиппову инкриминировать ущерб, то только за эти четыре дома, и тогда сумму ущерба можно оценить лишь в 10 млн руб. В то время как в его уголовном деле фигурирует ущерб в размере более 1 млрд руб.

Гособвинитель против удовлетворения ходатайства возражал. Он заявил, что на предварительном следствии стоимость жилья, приобретенном за счет бюджета для жителей расселенных домов, уже исследовалась. Суд принял этот довод как основной.

Александра Филиппова и Марата Гареева обвиняют в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) при реализации федеральной адресной программы расселения ветхого и аварийного жилья в 2013–2017 годах. По версии следствия, чиновники из личной заинтересованности включали в программу, финансируемую из средств бюджетов трех уровней, в том числе Федерального фонда содействия реформированию ЖКХ, дома в кварталах, которые ранее были переданы застройщикам по договорам развития застроенных территорий. Эти договоры предусматривали, что застройщик расселит ветхое жилье за свой счет или компенсирует бюджету эти затраты. Фактически дома были расселены за счет бюджета, но за выплатой компенсации к застройщикам через суд мэрия начала обращаться уже после возбуждения уголовного дела.

Подсудимые вины не признают.

Влада Шипилова