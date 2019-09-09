Поставщика еды для отряда МЧС в Татарстане наказали за антисанитарию

Советский райсуд Казани приостановил деятельность цехов компании «Трапеза компани» по итогам проверки Роспотребнадзора. В работе предприятия выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Суд предоставил компании десять дней на исправление ситуации, передает «Бизнес Онлайн».

«Трапеза компани» обеспечивает питанием приволжский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России, центр реабилитации инвалидов «Восхождение», лицей «Иннополис», детский оздоровительный центр «Экран», других учреждений.

Инспекторы Роспотребнадзора во время проверки нашли пыльные овощные поддоны, под которыми оказались комки грязи, изношенную тару для приготовления посуды, а на приборах были обнаружены остатки овощей. Кроме того, повар цеха не соблюдал правила личной гигиены. При этом питание для детей летней театральной лаборатории «Театральный пикник» доставлял водитель-погрузчик без медкнижки и санитарной одежды.

"Ъ-Казань"