Для строительства обхода Аксая у 26 владельцев собираются изъять землю

«Автодор» направил в арбитражный суд 26 исков о принудительном изъятии у владельцев земли в районе строящейся трассы в обход Аксая, сообщает «Город N». В Число ответчиков вошло ОАО «Батайское» (входит в «Группу Агроком»), у которого хотят изъять около 16,5 га, а также Аксайская птицефабрика, которая может лишиться 33 га земли.

Так, у Аксайской птицефабрики «Автодор» планирует выкупить три участка сельхозназначения общей площадью более 33 га в районе Сальского кольца за 1,2 млн руб. У ОАО «Батайское» — три участка в поле в том же районе общей площадью около 5 га за 495,9 тыс. руб., а также земельный участок площадью 11,5 га в Батайске, за 12,3 млн руб.

«Госкомпания уведомила предприятия об изъятии, направила в их адрес проекты соглашений, но они не были подписаны. После того как истек срок ожидания, в соответствии с ч. 10 ст. 56.10 Земельного кодекса РФ "Автодор" получил право обратиться в суд с иском о принудительном изъятии», - говорится в сообщении

Напомним, в Ростовской области запланировано строительство новой дороги-дублера М-4 «Дон» — в обход Аксая. Закончить работы планируется в 2024 году. Новый участок-дублер будет эксплуатироваться на платной основе, а существующая дорога останется альтернативным путем для автомобилистов

Дарья Голякова