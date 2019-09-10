Олег Хорохордин избавился от приставки

Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин, имевший низкие политические рейтинги почти с самого момента назначения, на выборах главы региона получил 58,82% голосов при явке 49,87%. Его ближайший соперник кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин набрал 34,51% голосов. Успех Олегу Хорохордину на выборах обеспечил последний месяц, за который его команда смогла активизироваться и взять под контроль решение проблемных вопросов, а также беззубость конкурентов, считают политологи.

Кандидат «Единой России» на пост главы Республики Алтай Олег Хорохордин победил на выборах 8 сентября. За него отдано 58,82% голосов при явке 49,87%. Кандидат от КПРФ, глава фракции коммунистов в региональном парламенте Виктор Ромашкин набрал 31,64%, кандидат от ЛДПР, координатор регионального отделения партии Дмитрий Софронов — 6,54%. В избиркоме республики отказались комментировать результаты выборов, отметив, что в избирком продолжают поступать документы с участков. Олег Хорохордин в своем блоге «Вконтакте» сообщил, что решение идти на выборы было одним из самых важных в его жизни. «Благодарю всех жителей республики за сделанный выбор вне зависимости от того, как вы проголосовали»,— написал он.

Виктор Ромашкин сообщил „Ъ“, что не ожидал, что врио наберет столько голосов. «Хотя это вполне предсказуемо. Слишком много сил было брошено на это его командой: было проведено множество встреч, роздано огромное число обещаний, подключены чемпионы — Александр Карелин и Константин Цзю, певец Олег Газманов, в регион постоянно приезжали члены правительства РФ. Свою роль сыграла и явка — была бы она повыше, возможно, результат был бы в мою пользу»,— говорит Виктор Ромашкин.

Олег Хорохордин был назначен врио главы республики в марте 2019 года после того, как предыдущий глава Александр Бердников, руководивший регионом 13 лет, написал заявление о досрочной отставке по собственному желанию. До этого господин Хорохордин был членом совета директоров ГЛОНАСС, замруководителя секретариата вице-премьера РФ Максима Акимова. Сразу после назначения Олег Хорохордин возглавил антирейтинг возможных кандидатов на осенние выборы губернатора, составленный Алтайским центром политического консалтинга (ЦПК). Политологи связывали это с отношением избирателей к «Единой России», от которой врио главы пошел на выборы — поддержка населением партии власти составляла 31,2% при антирейтинге в 28,2%. По результатам июня в рейтинге политической устойчивости сибирских губернаторов, составленном коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг», Олег Хорохордин занял последнее место. Он получил минимальные баллы за качество политического менеджмента, позиционирование, а также реализацию крупных проектов. По итогам августа в рейтинге влияния глав регионов России Агентства политических и экономических коммуникаций позиции Олега Хорохордина продолжили показывать отрицательную динамику, а за полторы недели до выборов ЦПК подтвердил, что антирейтинг господина Хорохордина продолжает оставаться самым высоким — 22,5%, что на 5 процентных пунктов выше, чем в июне.

Политологи, оценивая ситуацию в регионе, не исключали, что для выборов главы республики понадобится второй тур. Таким выводам способствовала и позиция регионального общественного движения (РОД) «Алтай Курултай», объединяющего представителей коренных алтайцев. Незадолго до выборов они призвали к протестному голосованию на выборах главы республики. Свою позицию они объясняют тем, что ни один коренной алтаец не смог выдвинуться на выборы главы республики, а также тем, что действующее руководство региона не спешит решать вопросы национальной идентичности населения республики.

Беззубость конкурентов сказалась на результатах выборов, говорит глава экспертного совета фонда «Сибирская политика» Игорь Украинцев: «Кампания оппозиционными кандидатами велась для галочки, и это бросалось в глаза. Им не удалось оседлать протест, о котором заявили представители коренных народов республики. В то же время штаб врио главы региона провел качественную работу — размазал оппозиционную повестку и не оставил жителям Горного Алтая другого выбора, кроме как голосовать за Олега Хорохордина».

Решающим стал последний месяц, «когда команда Олега Хорохордина мобилизовалась и стала демонстрировать волю к победе», говорит президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Команда врио на последнем этапе бросила силы на то, чтобы решить все проблемные вопросы, проваленные изначально. «Много усилий было потрачено на взаимодействие с районными алтайскими элитами, выступавшими изначально против врио. Существенное число голосов добавило и приглашение в команду Олега Хорохордина бывшего мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина на пост советника главы региона по реализации крупных инвест­проектов»,— говорит политтехнолог Константин Лукин. Он также отмечает, что свою роль сыграла и низкая по сравнению с 2014 годом (54,23%) явка на выборах.

Евгений Минченко не исключил наличие торга на выборах в парламент республики, которые также прошли в минувшее воскресенье. «Когда такие выборы проходят одновременно, это добавляет возможности для маневра врио главы региона. Элитным группам ради собственной поддержки могут быть отданы какие-то округа»,— полагает Игорь Украинцев. Константин Лукин уверен, что никаких договоренностей не было: «С этой точки зрения кампания была открытая. Штабу Хорохордина пришлось работать в тяжелых условиях — времени на раскрутку было мало, как и на выстраивание договоренностей. Кроме того, учитывая риск протестного голосования, конкуренты рассчитывали на свою победу и на договоренности не шли».

Оксана Павлова

Большинство мандатов в алтайском Госсобрании достанется единороссам

В Республике Алтай прошли выборы депутатов Госсобрания-Эл Курултай. По данным пресс-службы Госсобрания, 11 мандатов в республиканском парламенте распределяются по единому округу, еще 30 — по одномандатным округам. Согласно предварительным итогам голосования, на округах одержали победу 19 выдвиженцев «Единой России», четыре представителя КПРФ, по одному выдвиженцу «Патриотов России» и «Справедливой России». По партспискам кандидатам от «Единой России» досталось 34,18% голосов избирателей, коммунистам — 29,5%, либерал-демократам — 12,03%, представителям «Родины» — 5,38%, «Справедливой России» — 5,31%.