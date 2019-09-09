Объем добытой рыбы на Ямале вырос на 300 тонн

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с начала года вылов рыбы составил 6,3 тыс. т, что на 300 т больше показателя за аналогичный период 2018 года. Как сообщили в окружном правительстве, выпуск готовой рыбной продукции с начала 2019 года составил более 4 тыс. т.

«Промышленную добычу рыбы в округе ведет более 30 предприятий. На первом месте по объему выловленной рыбы — Горковский рыбозавод с одной тыс. т, на втором — предприятие «Тазагрорыбпром» (900 т), затем следует Аксарковское рыбопромысловое предприятие (около 600 т)»,— уточнили в пресс-службе. Там добавили, что в этом году ведется активная добыча сиговых видов рыб (чир, сиг-пыжьян, пелядь и ряпушка) — в общем объеме улова на нее пришлось более 1,8 тыс. т.

В правительстве ЯНАО сообщили, что за счет средств окружного бюджета планируется отремонтировать 14 несамоходных изотермических судов – плашкоутов, которые производят приемку и первичную обработку рыбы. В 2018 году в рамках госпрограммы «Развитие АПК» было модернизировано 10 единиц техники.