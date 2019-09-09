Дмитрий Медведев заявил о «близости» Александра Беглова к «Единой России»

В понедельник, 9 сентября, Санкт-Петербург посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который прибыл на открытие Менделеевского съезда. В рамках визита он побывал в петербургском штабе партии «Единая Россия», где поздравил с победой на губернаторских выборах избиравшегося в качестве самовыдвиженца Александра Беглова.

При этом глава правительства особо отметил, что господин Беглов «не порывал своих связей с "Единой Россией"» и назвал его «близким нам человеком»,— цитирует Дмитрия Медведева РИА Новости.

Напомним, что по последним данным ЦИК, после обработки 98,93% бюллетеней Александр Беглов одержал победу на выборах губернатора Петербурга, набрав 64,47% голосов избирателей.