Подан иск о банкротстве УК холдинга «Белый фрегат»

Инспекция ФНС в Орловской области подала иск о банкротстве ООО «Управляющая компания группы "Белый фрегат"», УК группы группу «Белый фрегат» Анатолия Буторина, имеющей активы в этом регионе . Как сообщается в картотеке арбитража, сумма долга составляет 4,02 млн руб., она может быть скорректирована в процессе рассмотрения деля. Иск пока не принят к производству, поэтому другие его подробности не раскрываются.

По данным Kartoteka.ru, ООО «УК "Белый фрегат"» зарегистрированов поселке Малоархангельск Орловской области в 2013 году. 99% ООО принадлежат господину Буторину.

В 2017-2018 годах группа «Белый фрегат» оказалась в кризисе после конфликта с холдингом «Мираторг», который поставлял ей комбикорм. Из-за неполной оплаты долгов он подозревал ее в преднамеренном банкротстве и мошенничестве, обращаясь с соответствующими заявлениями в полицию. Ряд юрлиц холдинга прошли через процедуры банкротства по искам холдинга.

Подробнее о деятельности «Белого фрегата» — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников