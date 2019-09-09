В Ростовской области открылся складской комплекс FM Logistic за 1,2 млрд рублей

В Аксайском районе Ростовской области открылся складской комплекс компании FM Logistic, сообщает пресс-служба «Агентства инвестиционного развития» региона. Строительство и оснащение первой очереди терминала общей площадью 35 тыс. кв.метров заняло около года.

«FM Logistic открыла в Аксайском районе первый собственный складской комплекс на юге России. К настоящему времени инвестиции в проект приближаются к 1,2 млрд руб., в перспективе до 2021 года, они достигнут 2,5 млрд руб.», передает пресс-служба слова генерального директора «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игоря Буракова.

Складской комплекс FM Logistic в Аксайском районе будет принимать продовольственные и промышленные товары. В результате реализации проекта появится более 200 рабочих мест.

FM Logistic – французская семейная компания, которая оказывает услуги по складскому хранению, транспортировке и управлению цепями поставок, располагает международной сетью собственных складских комплексов в 14 странах мира. В собственности FM Logistic - более 4 млн кв. м складов. В России компания работает уже 25 лет. Штат сотрудников FM Logistic в России – около 8 тыс. человек. За период финансового года 2018-2019 оборот FM Logistic в России составил 18,5 млрд руб.

Дарья Голякова