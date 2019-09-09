В Новороссийске и Геленджике объявили экстренное предупреждение по пожарам

Чрезвычайная пожароопасность пятого класса объявлена на период с 10 по 12 сентября по восточной половине и в юго-западных районах Краснодарского края, а также на Черноморском побережье Новороссийска и Геленджика.

Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, на данных территориях прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с ландшафтными пожарами, лесными пожарами, пожарами в районе озер.

Традиционно, на морском побережье Анапы в связи с усилением отжимного северо-восточного ветра, использование надувных плавательных средств и катамаранов в море запрещено.

По информации «КЦГМС», в понедельник, 9 сентября, на территории Краснодарского края осадков не ожидается. Ветер буде северо-восточный, восточный, скоростью 7-12 метров в секунду, местами его порывы достигнут 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха прогнозируется на уровне +23…+28°, а в юго-восточных предгорьях – +17…+22°.

Василий Хитрых